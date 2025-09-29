L'épreuve du feu

Les ombres prennent vie et la vérité se déforme. Le temps presse pour John "Dom" Domenici. Les secrets de Kempthorne ne sont plus les seuls à ressurgir dans les rues de Londres. Quand il se retrouve pris au piège, manipulé par l'entité mystérieuse connue sous le nom de "M" , seul Alexander Kempthorne peut l'aider. Mais entre les horreurs de son propre passé, la menace surnaturelle imminente et les machinations tordues de "M" , même ce dernier pourrait être dépassé. Peut-il se fier à Kage Mitchell, ou s'agit-il d'une ruse ? Kempthorne a déjà perdu un agent. Il refuse d'en perdre un autre. Et s'il doit tout risquer pour sauver Dom, quitte à révéler sa véritable nature, il n'hésitera pas. #Mystère #Trahison #TueurEnSérie #Détectives