L'épreuve du feu

Eva Leigh, Ariana Nash

Les ombres prennent vie et la vérité se déforme. Le temps presse pour John "Dom" Domenici. Les secrets de Kempthorne ne sont plus les seuls à ressurgir dans les rues de Londres. Quand il se retrouve pris au piège, manipulé par l'entité mystérieuse connue sous le nom de "M" , seul Alexander Kempthorne peut l'aider. Mais entre les horreurs de son propre passé, la menace surnaturelle imminente et les machinations tordues de "M" , même ce dernier pourrait être dépassé. Peut-il se fier à Kage Mitchell, ou s'agit-il d'une ruse ? Kempthorne a déjà perdu un agent. Il refuse d'en perdre un autre. Et s'il doit tout risquer pour sauver Dom, quitte à révéler sa véritable nature, il n'hésitera pas. #Mystère #Trahison #TueurEnSérie #Détectives

Chez MXM Bookmark

MXM Bookmark

Paranormal, Bit-lit, Science-f

L'épreuve du feu

Eva Leigh, Ariana Nash

Paru le 29/09/2025

300 pages

MXM Bookmark

19,00 €

9791038151765
