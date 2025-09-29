Le voile de la Nouvelle-Orléans

Si le Voile se déchire, La Nouvelle-Orléans brûlera. Il y a sept ans, le Voile qui séparait le monde de l'Au-Delà a été déchiré et La Nouvelle-Orléans a été plongée dans une guerre surnaturelle. Aujourd'hui, les personnes dotées de pouvoirs sont confinées dans une enclave murée qu'ils surnomment l'Ile du Diable. Claire Connolly est une jeune femme qui cache un dangereux secret : c'est une Sensible, une humaine imprégnée de la magie ayant filtré à travers le Voile. Et révéler ses capacités signerait son enfermement à vie sur l'Ile du Diable. Liam Quinn sait par expérience que la magie transforme les faibles en monstres et il n'a pas de temps à perdre avec une Sensible qui ne contrôle pas sa propre force. Mais lorsqu'il voit Claire utiliser son don pour sauver une humaine, il décide de la conduire à l'Ile du Diable, où elle pourra trouver l'enseignement nécessaire. Mais quand le Voile menace de se rompre entièrement, Claire et Liam doivent collaborer pour l'en empêcher, sous peine de regarder La Nouvelle-Orléans partir en flammes... #NouvelleOrléans #Magie #Anges #Démons #Télékinésie