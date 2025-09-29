Inscription
#Imaginaire

Le voile de la Nouvelle-Orléans

Chloe Neill

ActuaLitté
Si le Voile se déchire, La Nouvelle-Orléans brûlera. Il y a sept ans, le Voile qui séparait le monde de l'Au-Delà a été déchiré et La Nouvelle-Orléans a été plongée dans une guerre surnaturelle. Aujourd'hui, les personnes dotées de pouvoirs sont confinées dans une enclave murée qu'ils surnomment l'Ile du Diable. Claire Connolly est une jeune femme qui cache un dangereux secret : c'est une Sensible, une humaine imprégnée de la magie ayant filtré à travers le Voile. Et révéler ses capacités signerait son enfermement à vie sur l'Ile du Diable. Liam Quinn sait par expérience que la magie transforme les faibles en monstres et il n'a pas de temps à perdre avec une Sensible qui ne contrôle pas sa propre force. Mais lorsqu'il voit Claire utiliser son don pour sauver une humaine, il décide de la conduire à l'Ile du Diable, où elle pourra trouver l'enseignement nécessaire. Mais quand le Voile menace de se rompre entièrement, Claire et Liam doivent collaborer pour l'en empêcher, sous peine de regarder La Nouvelle-Orléans partir en flammes... #NouvelleOrléans #Magie #Anges #Démons #Télékinésie

Par Chloe Neill
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Chloe Neill

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Le voile de la Nouvelle-Orléans

Chloe Neill

Paru le 29/09/2025

392 pages

MXM Bookmark

19,00 €

ActuaLitté
9791038146013
© Notice établie par ORB
