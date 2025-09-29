Inscription
#Roman francophone

Refuge pour un coeur brisé

Casey Cox

Pourquoi chercher l'amour quand on a un chat pour chaque jour de la semaine ? Personne n'a jamais voulu de moi après avoir découvert mon secret. C'est sans doute pour cette raison que je me suis jeté à corps perdu dans mon travail de vétérinaire et que j'habite chez les huit chats errants que j'ai adoptés. J'ai même réussi à me convaincre que le célibat et moi étions félins pour l'autre. Donc, quand Bishop, un bel inconnu, engage la conversation, je ne m'attends pas à une issue différente. En plus, impossible qu'un type qui souhaite repartir à zéro ait envie de trouver l'amour. Alors pourquoi me fait-il rêver de quelque chose de plus ? #Refuge #Vétérinaire #Secrets #NouveauDépart

Casey Cox
Chez MXM Bookmark

Auteur

Casey Cox

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance et érotique LGBT

Refuge pour un coeur brisé

Casey Cox

Paru le 29/09/2025

200 pages

MXM Bookmark

17,00 €

9791038132016
