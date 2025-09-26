Inscription
#Roman francophone

Matrice

Claire Alet

ActuaLitté
La domination masculine a-t-elle toujours existé ? Une vertigineuse plongée aux origines des inégalités de genre. Depuis #MeToo, la domination masculine est quotidiennement dénoncée. Son origine, cependant, est moins discutée. D'où vient-elle ? Comment s'est-elle imposée ? Claire Alet mène l'enquête à partir de son expérience de femme, au moyen d'un double récit, personnel et documenté. Elle remonte l'histoire du patriarcat et montre que celle-ci est intrinsèquement liée à la notion de capital. Tandis que les femmes se réapproprient leur corps, notamment en contrôlant leurs grossesses, pourquoi ces inégalités demeurent-elles ? Parce que, nous dit l'autrice, on ne peut envisager une justice de genre sans une meilleure redistribution du capital. Alors, osons suivre l'audacieuse suggestion de Gloria Steinem : "érotisons l'égalité" plutôt que la domination ! "Dans Matrice, Claire Alet, cofondatrice du collectif féministe Prenons la Une, enquête sur les origines du patriarcat et les moyens de le faire reculer. Revigorant ! " Le Nouvel Obs Claire Alet est journaliste et autrice. Elle a écrit les documentaires Quand les multinationales attaquent les Etats et Le Business du bonheur diffusés sur Arte et cofondé l'association de femmes journalistes Prenons la une. Elle a publié en 2022 le best-seller Capital et idéologie en BD (avec Benjamin Adam, Seuil et La Revue Dessinée).

Par Claire Alet
Chez Points

Auteur

Claire Alet

Editeur

Points

Genre

sociologie du genre

Matrice

Claire Alet

Paru le 26/09/2025

208 pages

Points

8,40 €

9791041421817
© Notice établie par ORB
