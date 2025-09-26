La domination masculine a-t-elle toujours existé ? Une vertigineuse plongée aux origines des inégalités de genre. Depuis #MeToo, la domination masculine est quotidiennement dénoncée. Son origine, cependant, est moins discutée. D'où vient-elle ? Comment s'est-elle imposée ? Claire Alet mène l'enquête à partir de son expérience de femme, au moyen d'un double récit, personnel et documenté. Elle remonte l'histoire du patriarcat et montre que celle-ci est intrinsèquement liée à la notion de capital. Tandis que les femmes se réapproprient leur corps, notamment en contrôlant leurs grossesses, pourquoi ces inégalités demeurent-elles ? Parce que, nous dit l'autrice, on ne peut envisager une justice de genre sans une meilleure redistribution du capital. Alors, osons suivre l'audacieuse suggestion de Gloria Steinem : "érotisons l'égalité" plutôt que la domination ! "Dans Matrice, Claire Alet, cofondatrice du collectif féministe Prenons la Une, enquête sur les origines du patriarcat et les moyens de le faire reculer. Revigorant ! " Le Nouvel Obs Claire Alet est journaliste et autrice. Elle a écrit les documentaires Quand les multinationales attaquent les Etats et Le Business du bonheur diffusés sur Arte et cofondé l'association de femmes journalistes Prenons la une. Elle a publié en 2022 le best-seller Capital et idéologie en BD (avec Benjamin Adam, Seuil et La Revue Dessinée).