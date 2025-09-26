Verdoyante ou automnale, sauvage ou cultivée, paisible ou menaçante, la forêt a souvent intrigué et éveillé l'imaginaire des artistes. Sont ici réunies des peintures, esquisses ou photographies signées de Georges Seurat, Eugène Delacroix ou encore Frederic Edwin Church. Des citations et extraits littéraires choisis leur répondent, dans un dialogue universel et sensible. Poète et auteure de livres d'art, Béatrice Fontanel signe l'introduction.