Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Forêts

Béatrice Fontanel

ActuaLitté
Verdoyante ou automnale, sauvage ou cultivée, paisible ou menaçante, la forêt a souvent intrigué et éveillé l'imaginaire des artistes. Sont ici réunies des peintures, esquisses ou photographies signées de Georges Seurat, Eugène Delacroix ou encore Frederic Edwin Church. Des citations et extraits littéraires choisis leur répondent, dans un dialogue universel et sensible. Poète et auteure de livres d'art, Béatrice Fontanel signe l'introduction.

Par Béatrice Fontanel
Chez Editions de la Martinière

Forêts

Béatrice Fontanel

Paru le 26/09/2025

72 pages

Editions de la Martinière

12,90 €

ActuaLitté
9791040124443
