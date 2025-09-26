Inscription
#Polar

Adieu mon commandant

Thierry Bourcy

ActuaLitté
A quelques mois de sa retraite de la PJ avec le grade de commandant, Pierre Pouchard se voit déménagé, comme les autres, du mythique Quai des Orfèvres aux locaux ultra modernes de la rue du Bastion. Mal à l'aise avec la technologie, malheureux dans ces bureaux aseptisés, Pouchard est en plus obligé de supporter un nouvel enquêteur un peu farfelu qui a le don de l'énerver. Il se voit confier une enquête sur le meurtre d'une prostituée chinoise à Belleville. Il ne se doute pas que c'est le premier d'une série qui va balader son équipe à travers Paris.

Par Thierry Bourcy
Chez Alter Comics

|

Auteur

Thierry Bourcy

Editeur

Alter Comics

Genre

Romans policiers

Adieu mon commandant

Thierry Bourcy

Paru le 26/09/2025

159 pages

Alter Comics

11,90 €

ActuaLitté
9782820703644
