Adieu mon commandant

A quelques mois de sa retraite de la PJ avec le grade de commandant, Pierre Pouchard se voit déménagé, comme les autres, du mythique Quai des Orfèvres aux locaux ultra modernes de la rue du Bastion. Mal à l'aise avec la technologie, malheureux dans ces bureaux aseptisés, Pouchard est en plus obligé de supporter un nouvel enquêteur un peu farfelu qui a le don de l'énerver. Il se voit confier une enquête sur le meurtre d'une prostituée chinoise à Belleville. Il ne se doute pas que c'est le premier d'une série qui va balader son équipe à travers Paris.