Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

C'est pas moi !

Toussaint Kid, David Gilson, Kid Toussaint

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Casser une fenêtre ? Oublier de sortir la poubelle ? Mentir à l'instituteur ? Tao jure que ce n'est pas lui... et c'est vrai ! A chaque émotion forte, un monstre surgit et prend sa place : squelette trouillard, vampire menteur, fantôme distrait,... Tous lui ressemblent et ont un sacré don pour semer la pagaille ! La nuit, Tao tente de les comprendre dans ses rêves mais le jour, il doit gérer leurs bêtises... et enfin reprendre le contrôle ! Une série monstrueusement amusante sur les émotions et les bêtises qu'on préfère nier !

Par Toussaint Kid, David Gilson, Kid Toussaint
Chez Le Lombard

|

Auteur

Toussaint Kid, David Gilson, Kid Toussaint

Editeur

Le Lombard

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est pas moi ! par Toussaint Kid, David Gilson, Kid Toussaint

Commenter ce livre

 

C'est pas moi !

Toussaint Kid, David Gilson, Kid Toussaint

Paru le 26/09/2025

80 pages

Le Lombard

14,45 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808214698
9782808214698
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.