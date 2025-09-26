C'est pas moi !

Casser une fenêtre ? Oublier de sortir la poubelle ? Mentir à l'instituteur ? Tao jure que ce n'est pas lui... et c'est vrai ! A chaque émotion forte, un monstre surgit et prend sa place : squelette trouillard, vampire menteur, fantôme distrait,... Tous lui ressemblent et ont un sacré don pour semer la pagaille ! La nuit, Tao tente de les comprendre dans ses rêves mais le jour, il doit gérer leurs bêtises... et enfin reprendre le contrôle ! Une série monstrueusement amusante sur les émotions et les bêtises qu'on préfère nier !