365 jours de pensées positives

Cécile Neuville

365 pensées positives pour voir la vie en rose ! Jour après jour, cet Almaniak vous guide pour vivre une année zen et enthousiasmante, en développant votre positive attitude et votre impact positif sur le monde. De citations inspirantes en conseils pratiques, vous trouverez chaque jour une nouvelle clé pour renforcer votre optimisme, multiplier vos émotions positives, améliorer vos relations sociales, augmenter votre niveau de bonheur et de gratitude ou trouver encore plus de sens à votre vie. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier non millésimé sur chevalet Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages

Par Cécile Neuville
Chez Editions 365

Auteur

Cécile Neuville

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

365 jours de pensées positives

Cécile Neuville

Paru le 26/09/2025

372 pages

Editions 365

14,99 €

9782383827528
