Les plus belles citations en 365 jours

365 merveilleuses citations des plus grands de ce monde ! Un recueil des plus belles citations d'auteurs, de savants, de philosophes, de sages, d'artistes et d'hommes politiques. Chaque jour, (re)découvrez les citations connues et moins connues des grands écrivains, hommes et femmes politiques, philosophes et artistes qui ont marqué les esprits. De Charles Baudelaire à Mère Teresa en passant par Mark Twain, Rosa Parks, Victor Hugo, Frida Kahlo ou encore Nelson Mandela, inspirez-vous de leurs citations pour une année riche et épanouie ! Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages