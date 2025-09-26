365 jours zen

365 conseils et citations pour une année en toute sérénité ! Cette année, ralentissez et prenez enfin soin de vous et des autres... Conseils, citations, haïkus, méditations et rituels se succèdent au fil des jours et des saisons pour cultiver votre bien-être et vous ouvrir au monde zen. Jour après jour, prenez le temps de vous laisser guider afin de vous détendre, respirer, vous émerveiller, remercier, rêver, créer, accueillir vos émotions et profiter du moment présent en toute sérénité. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages