Rebuild the World Tome 12

Tandis que Katsuya est parti à la recherche de Yumina pour tenter de la sauver, la situation semble s'inverser, car c'est désormais Yumina, accompagnée d'Akira, qui décide de s'aventurer plus profondément dans les ruines de Yonozuka pour sauver Katsuya. Croisant le groupe de chasseurs rencontré plus tôt par Katsuya, ils apprennent où leur camarade envisage de se rendre. Pendant ce temps, Katsuya a trouvé le "? fantôme de l'ancien monde ? " , duquel il espère apprendre où se trouve Yumina.