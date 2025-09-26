Inscription
#Manga

Rebuild the World Tome 12

Kirihito Ayamura, Nahuse, Gin, François Boulanger

ActuaLitté
Tandis que Katsuya est parti à la recherche de Yumina pour tenter de la sauver, la situation semble s'inverser, car c'est désormais Yumina, accompagnée d'Akira, qui décide de s'aventurer plus profondément dans les ruines de Yonozuka pour sauver Katsuya. Croisant le groupe de chasseurs rencontré plus tôt par Katsuya, ils apprennent où leur camarade envisage de se rendre. Pendant ce temps, Katsuya a trouvé le "? fantôme de l'ancien monde ? " , duquel il espère apprendre où se trouve Yumina.

Par Kirihito Ayamura, Nahuse, Gin, François Boulanger
Chez Véga

|

Auteur

Kirihito Ayamura, Nahuse, Gin, François Boulanger

Editeur

Véga

Genre

Shonen/garçon

Retrouver tous les articles sur Rebuild the World Tome 12 par Kirihito Ayamura, Nahuse, Gin, François Boulanger

Commenter ce livre

 

Rebuild the World Tome 12

Kirihito Ayamura, Nahuse trad. François Boulanger

Paru le 26/09/2025

178 pages

Véga

8,35 €

ActuaLitté
9782379508547
