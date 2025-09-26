Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Regent's Park, La relève de la garde à Buckingham, Notting Hill... - Les coups de coeur : Flâner aux puces dans l'un des deux marchés mythiques de Londres ; Assister à une comédie musicale dans le West End ; Se prêter au rituel de l'afternoon tea... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : Londres en 3 jours Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - T outes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utiliser en complément notre Carte National Grande-Bretagne Irlande n°713, notre Carte Régional South East England n°504 et notre Guide Vert Angleterre.