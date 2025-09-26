Avec le GUIDE VERT Week&GO Rotterdam profitez à 100% de vos quelques jours sur place ! Tout en couleur et richement illustré ce guide au format pocket vous propose : les immanquables à visiter, les coups de coeur des auteurs MICHELIN, des programmes clefs en main et un plan détachable avec adresses positionnées pour vous guider. Retrouvez les informations indispensables pour votre séjour et de nombreuses adresses sélectionnées par nos auteurs pour visiter, sortir, boire un verre, faire du shopping, manger...