Rotterdam

A préciser, Michelin

Avec le GUIDE VERT Week&GO Rotterdam profitez à 100% de vos quelques jours sur place ! Tout en couleur et richement illustré ce guide au format pocket vous propose : les immanquables à visiter, les coups de coeur des auteurs MICHELIN, des programmes clefs en main et un plan détachable avec adresses positionnées pour vous guider. Retrouvez les informations indispensables pour votre séjour et de nombreuses adresses sélectionnées par nos auteurs pour visiter, sortir, boire un verre, faire du shopping, manger...

Par A préciser, Michelin
Chez Michelin

Auteur

A préciser, Michelin

Editeur

Michelin

Genre

Pays-Bas

Rotterdam

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

128 pages

Michelin

10,95 €

Scannez le code barre 9782067270008
9782067270008
© Notice établie par ORB
