Atlas France PRO 2026

L'Atlas routier et touristique Michelin France PRO de la route 2026 , destiné à tous les professionnels de la route : - Mise à jour 2026 - Une cartographie lisible et précise - Echelle : 1/250 000 (1 cm = 2, 5 km) - Reliure : Spirale - Les plus : visualisation des Pôles Etapes & Services avec tous les services proposés (sanitaires, alimentation, wifi ...), carte routière de l'Europe (au 1/3 500 000), indications des zones de danger (limite de charge et hauteurs de cols, parcours dangereux...) - Sans oublier : QR code sur chaque page pour suivre le trafic sur votre parcours - Plans de ville & agglomérations Pensez à utiliser en complément notre Carte National France et notre Carte National Europe . Avec l'Atlas MICHELIN voyagez en toute tranquillité !