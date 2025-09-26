Inscription
Atlas France PRO 2026

A préciser

L'Atlas routier et touristique Michelin France PRO de la route 2026 , destiné à tous les professionnels de la route : - Mise à jour 2026 - Une cartographie lisible et précise - Echelle : 1/250 000 (1 cm = 2, 5 km) - Reliure : Spirale - Les plus : visualisation des Pôles Etapes & Services avec tous les services proposés (sanitaires, alimentation, wifi ...), carte routière de l'Europe (au 1/3 500 000), indications des zones de danger (limite de charge et hauteurs de cols, parcours dangereux...) - Sans oublier : QR code sur chaque page pour suivre le trafic sur votre parcours - Plans de ville & agglomérations Pensez à utiliser en complément notre Carte National France et notre Carte National Europe . Avec l'Atlas MICHELIN voyagez en toute tranquillité !

Par A préciser
Chez Michelin

Auteur

A préciser

Editeur

Michelin

Genre

Monde

Atlas France PRO 2026

A préciser

Paru le 26/09/2025

400 pages

Michelin

21,95 €

Scannez le code barre 9782067269514
9782067269514
© Notice établie par ORB
