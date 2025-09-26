Atlas France 2026 Petit Format

L'Atlas routier et touristique France Compact 2026 , la garantie de la cartographie Michelin : - Mise à jour 2026 - Une cartographie lisible et précise - Echelle : 1/350 000 (1 cm = 3, 5 km) - Reliure : Spirale - Un format réduit (23, 2 cm x 16, 2 cm), pratique pour faciliter le rangement et le transport - Les plus : Indications des zones de danger (fortes pentes, parcours dangereux...), index des localités, sélection MICHELIN des routes pittoresques (avec beaux panoramas) et des principaux sites touristiques du Guide Vert MICHELIN - Plans de ville Pensez à utiliser en complément notre Carte National France, notre collection de Guides Verts des Régions de France et de Guides Verts Week&Go en France . Avec l'Atlas MICHELIN voyagez en toute tranquillité !