Le mépris

François Dubet

Pas une grève, pas une mobilisation, pas un sondage qui ne dénonce le "mépris" des dirigeants ou des élites. Ce sentiment existe chez les plus discriminés, mais pas seulement. Des enseignants aux Gilets jaunes, des groupes entiers se sentent dédaignés, ignorés, regardés de haut. Pour comprendre cette émotion collective, on doit faire appel à une sociologie générale : épuisement de la société industrielle et de ses rapports de classes, violence de la mondialisation, essor des nouvelles technologies, mutation de la subjectivité qui exhorte l'individu à être responsable de son destin. Lorsque les citoyens se disent méprisés par le "système" , la démocratie est menacée par le ressentiment et la dénonciation de "coupables" . Comment trouver à cette colère d'autres expressions culturelles et politiques ? François Dubet est professeur émérite de sociologie à l'université de Bordeaux, directeur d'études à l'EHESS. Il a notamment publié, aux Editions du Seuil, Les Places et les Chances (2010), La Préférence pour l'inégalité (2014) et Le Temps des passions tristes (2019).

Paru le 26/09/2025

128 pages

12,90 €

