L'Oiseleuse de la Reine

Isabelle Duquesnoy

L'imagination diabolique et la plume féroce d'Isabelle Duquesnoy s'allient pour un roman jubilatoire. 1786. Pour échapper au couvent ou au bordel, Liselotte épouse le riche et vieux baron de Beaupré, qui, bientôt victime d'une crise d'apoplexie, laisse son élevage d'oiseaux à l'abandon. Or la Reine, Marie-Antoinette, s'entiche de plumes portées par une amie de Liselotte et décide de lui en passer commande. La jeune baronne entreprend alors de repeupler son domaine d'espèces exotiques et précieuses, avec le soutien de Narong, un mystérieux étranger venu du Siam. Mais la colère du peuple éclate... Le paradis bâti par Liselotte, devenue oiseleuse, est menacé. Pourra-t-il survivre à la Révolution ? "On aime l'imagination diabolique et la plume féroce d'Isabelle Duquesnoy". Femme actuelle Isabelle Duquesnoy, diplômée d'histoire de l'art, est l'auteur de romans historiques. L'Embaumeur , prix Saint-Maur en poche et prix Passeurs d'encre de la ville de Bayeux 2018, a connu un grand succès public. Il est disponible chez Points, ainsi que Les Confessions de Constanze Mozart , La Redoutable veuve Mozart, Prix des Musiciens 2021, et La Pâqueline ou les Mémoires d'une mère monstrueuse , prix Lire en poche de littérature française 2023.

