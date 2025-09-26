Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ravenne

Judith Herrin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ravenne Au Ve siècle, l'invasion des "barbares" en Italie menace le gouvernement impérial de Milan. Pour le protéger, l'empereur Honorius décide de déplacer sa capitale dans une petite ville stratégique de l'estuaire de Pô. Dès lors, Ravenne devient la capitale de l'Empire romain d'Occident puis du royaume de Théodoric le Goth avant de devenir le centre du pouvoir byzantin en Italie. Jusqu'en 751, d'immenses mouvements de fond refaçonnent l'Occident, qu'il s'agisse de l'affirmation de Byzance, des invasions des Goths et Ostrogoths, de la naissance de l'islam ou des terribles luttes intestines du christianisme. Cette formidable fresque restitue la manière dont ces trois siècles d'histoire méditerranéenne participèrent à l'édification de l'Europe. Judith Herrin Archéologue et historienne britannique, elle est professeure émérite d'Antiquité tardive et d'études byzantines au King's College de Londres. Elle a publié plusieurs d'ouvrages de référence sur l'empire byzantin et les grandes mutations de la période médiévale. Traduit de l'anglais par Martine Devillers-Argouarc'h

Par Judith Herrin
Chez Points

|

Auteur

Judith Herrin

Editeur

Points

Genre

Italie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ravenne par Judith Herrin

Commenter ce livre

 

Ravenne

Judith Herrin trad. Martine Devillers, Martine Devillers-Argouarc'h

Paru le 26/09/2025

832 pages

Points

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420858
9791041420858
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.