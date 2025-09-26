Ravenne Au Ve siècle, l'invasion des "barbares" en Italie menace le gouvernement impérial de Milan. Pour le protéger, l'empereur Honorius décide de déplacer sa capitale dans une petite ville stratégique de l'estuaire de Pô. Dès lors, Ravenne devient la capitale de l'Empire romain d'Occident puis du royaume de Théodoric le Goth avant de devenir le centre du pouvoir byzantin en Italie. Jusqu'en 751, d'immenses mouvements de fond refaçonnent l'Occident, qu'il s'agisse de l'affirmation de Byzance, des invasions des Goths et Ostrogoths, de la naissance de l'islam ou des terribles luttes intestines du christianisme. Cette formidable fresque restitue la manière dont ces trois siècles d'histoire méditerranéenne participèrent à l'édification de l'Europe. Judith Herrin Archéologue et historienne britannique, elle est professeure émérite d'Antiquité tardive et d'études byzantines au King's College de Londres. Elle a publié plusieurs d'ouvrages de référence sur l'empire byzantin et les grandes mutations de la période médiévale. Traduit de l'anglais par Martine Devillers-Argouarc'h