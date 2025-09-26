Beautés de l'éphémère Exprimant la brièveté et la vanité de la vie, la bulle de savon a été hissée à partir du xvie siècle au statut de métaphore générale de l'existence ( homo bulla , l'homme est une bulle). Plus récemment, celle-ci a été mobilisée par l'éthologie, la physique ou la cosmologie. En contrepoint de ces lourdes pensées (la vanité, le monde, l'écologie, la mort), Pierre Zaoui tente de saisir d'abord l'aspect ludique et enfantin de la bulle : sa légèreté, sa jubilation, sa pauvreté arrogante, en un mot son luxe incongru - donc de comprendre la bulle à hauteur de l'enfance. On y croise toutefois Platon et Agamben, Rembrandt et Chardin, Izis et Hélène Levitt. A toute fin de s'alléger un peu et de tenter l'épreuve apparemment impossible : redevenir enfant sans être puéril. Pierre Zaoui Maître de conférences en philosophie à l'université Paris Cité. Il a notamment publié La Traversée des catastrophes (Points Essais, 2013), La Discrétion (Autrement, 2013) et Spinoza, la décision de soi (Points Essais, 2024).