Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Beautés de l'éphémère

Pierre Zaoui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Beautés de l'éphémère Exprimant la brièveté et la vanité de la vie, la bulle de savon a été hissée à partir du xvie siècle au statut de métaphore générale de l'existence ( homo bulla , l'homme est une bulle). Plus récemment, celle-ci a été mobilisée par l'éthologie, la physique ou la cosmologie. En contrepoint de ces lourdes pensées (la vanité, le monde, l'écologie, la mort), Pierre Zaoui tente de saisir d'abord l'aspect ludique et enfantin de la bulle : sa légèreté, sa jubilation, sa pauvreté arrogante, en un mot son luxe incongru - donc de comprendre la bulle à hauteur de l'enfance. On y croise toutefois Platon et Agamben, Rembrandt et Chardin, Izis et Hélène Levitt. A toute fin de s'alléger un peu et de tenter l'épreuve apparemment impossible : redevenir enfant sans être puéril. Pierre Zaoui Maître de conférences en philosophie à l'université Paris Cité. Il a notamment publié La Traversée des catastrophes (Points Essais, 2013), La Discrétion (Autrement, 2013) et Spinoza, la décision de soi (Points Essais, 2024).

Par Pierre Zaoui
Chez Points

|

Auteur

Pierre Zaoui

Editeur

Points

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Beautés de l'éphémère par Pierre Zaoui

Commenter ce livre

 

Beautés de l'éphémère

Pierre Zaoui

Paru le 26/09/2025

240 pages

Points

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041416479
9791041416479
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.