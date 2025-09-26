Ensoleillé, orageux ou étoilé, le ciel, par essence protéiforme, est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Sont ici réunies des peintures, esquisses ou photographies signées de Paul Cézanne, Caspar David Friedrich ou encore Eugène Boudin. Des citations et extraits littéraires choisis leur répondent, dans un dialogue universel et sensible. Poète et auteure de livres d'art, Béatrice Fontanel signe l'introduction.