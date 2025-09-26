Inscription
#Imaginaire

Le trésor de San Inferno

Trondheim, Tarrin

ActuaLitté
Fantasio ayant encore flairé un nouveau scoop, voilà nos deux compères en route pour San Inferno, village isolé d'Amérique centrale. Et une fois n'est pas coutume, Seccotine ne tarde pas à pointer le bout de son nez... Mais dès leur arrivée, rien ne se passe comme prévu : un homme au sombrero sombre, Rodrigo, leur enjoint de partir, menaçant. Les voilà prévenus. Dans les catacombes, la femme du maire les conduit à sa découverte : un squelette qu'elle pense être celui d'un extraterrestre. Plus étrange encore, à son cou, est accroché un médaillon sur lequel figure un drôle de plan à décrypter... Auteur s'étant déjà attelé à de nombreux genres en bande dessinée, Lewis Trondheim relève pour la première fois le défi d'écrire le scénario d'un Spirou qui s'avère jouer à merveille avec les codes de la série mythique. A ses côtés, Fabrice Tarrin, qui avait déjà signé Spirou chez les Soviets avec Fred Neidhardt, continue de s'inscrire par son dessin dans la continuité de Franquin.

Par Trondheim, Tarrin
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Trondheim, Tarrin

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Paru le 26/09/2025

48 pages

13,50 €

9782808510417
