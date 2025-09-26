Inscription
#Imaginaire

Les années noires

David Etien, BeKa, Céline Olive

Princeton, 1943. Le comte de Champignac est chargé d'espionner ses confrères pour repérer les communistes et les dénoncer au FBI. Pris de remords, il s'acquitte assez mal de cette mission. Constatant que de nombreux professeurs et étudiants disparaissent du jour au lendemain de l'université, Pacôme alerte Edgar Hoover, le patron du FBI, qui décide de l'envoyer à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où la crème des physiciens tente de mettre au point la bombe la plus puissante jamais imaginée. Une aventure historico-scientifique passionnante où le comte de Champignac prouve une fois de plus qu'il a été mêlé de près ou de loin à toutes les découvertes et inventions du XXe siècle.

Genre

Aventure

Paru le 26/09/2025

56 pages

15,95 €

9782808510271
