#Imaginaire

Green Witch Village

Lewis Trondheim, Franck Biancarelli

ActuaLitté
New York, 1959. Tabatha s'apprête à vivre une nouvelle journée de jeune citadine, entre ses deux colocataires et ses recherches d'emploi. Sauf que Tabatha n'est plus Tabatha. Son corps est à présent possédé par l'esprit d'une femme de 2025... Qui se demande bien comment elle a pu atterrir là. Mais pas le temps de reprendre ses esprits, il va falloir survivre à cette époque étrange, et à son sexisme permanent. Et puis il y a cette histoire de terroristes nazis et de bombe atomique qui menace de détruire la ville...

Par Lewis Trondheim, Franck Biancarelli
Chez Le Lombard

|

Auteur

Lewis Trondheim, Franck Biancarelli

Editeur

Le Lombard

Genre

Fantastique

Green Witch Village

Lewis Trondheim, Franck Biancarelli

Paru le 26/09/2025

104 pages

Le Lombard

21,95 €

ActuaLitté
9782808209885
© Notice établie par ORB
