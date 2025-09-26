Inscription
Les aigles de Rome Tome 8

Enrico Marini

ActuaLitté
La rivalité entre Marcus et Arminius est plus féroce que jamais. Marcus veut retrouver son fils et le ramener à Rome, espérant ainsi sauver le frère de Cabar. Mais il est trop tard : Morphea a déjà tué son otage de ses propres mains. Marcus, toujours en charge de la mission que lui a confiée Germanicus il y a longtemps, part récupérer les aigles perdues, l'une d'entre elles serait aux mains des Bructères. De son côté, Arminius, bouleversé par la capture de Thusnelda, est plus résolu que jamais à anéantir les Romains. Son agressivité et sa soif de vengeance ne cessent de croître. Dans l'ombre, Morphea et Sejanus complotent de leur côté pour assassiner Thusnelda, qui s'apprête à donner naissance à son enfant. Marcus lui, est toujours déterminé à tuer Arminius. Tandis que les tensions atteignent leur paroxysme, le destin de chacun semble plus incertain que jamais...

Par Enrico Marini
Chez Dargaud

|

Auteur

Enrico Marini

Editeur

Dargaud

Genre

Historique

Les aigles de Rome Tome 8

Enrico Marini

Paru le 26/09/2025

64 pages

Dargaud

17,50 €

ActuaLitté
9782505142027
© Notice établie par ORB
