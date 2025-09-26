Inscription
Tôgen Anki - La légende du sang maudit Tome 23

Yura Urushibara

ActuaLitté
Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages. Ce héros n'est pas une légende... Tout comme les Oni... Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage ! Shiki affronte Ukyô, celui qui se cache derrière la trahison de Yusurube. Sa colère à l'égard de l'homme qui a blessé son ami se transforme en force et l'aide à se relever... Fort de l'amitié qu'il porte à son camarade et déterminé comme jamais, Shiki s'apprête à mettre un terme à ce combat !

Par Yura Urushibara
Chez Dargaud

|

Auteur

Yura Urushibara

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Tôgen Anki - La légende du sang maudit Tome 23

Yura Urushibara

Paru le 26/09/2025

192 pages

Dargaud

7,30 €

9782505133490
