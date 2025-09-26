Vaillante est dans la tourmente... Car pour sauver la marque mythique du krach financier, Françoise a décidé de stopper toute compétition sportive afin de se recentrer sur les nouveaux modèles grand public ! Une décision qui suscite une grande défiance chez certains collaborateurs, qui doutent maintenant de la capacité des Vaillant à gérer l'entreprise... Devenu VRP de luxe, Michel Vaillant s'apprête ainsi à participer au Circuit des remparts, à Angoulême, afin de présenter la toute nouvelle Vaillante. Une opération de routine qui va tourner au drame lorsque le véhicule révolutionnaire va être dérobé... et son célèbre pilote, kidnappé ! Seule note positive dans ce paysage bien sombre : Steve Warson qui renoue avec son père et fait la rencontre d'une très séduisante pilote de drag...