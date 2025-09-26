Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Remparts

Denis Lapière, Bourgne, Eillam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vaillante est dans la tourmente... Car pour sauver la marque mythique du krach financier, Françoise a décidé de stopper toute compétition sportive afin de se recentrer sur les nouveaux modèles grand public ! Une décision qui suscite une grande défiance chez certains collaborateurs, qui doutent maintenant de la capacité des Vaillant à gérer l'entreprise... Devenu VRP de luxe, Michel Vaillant s'apprête ainsi à participer au Circuit des remparts, à Angoulême, afin de présenter la toute nouvelle Vaillante. Une opération de routine qui va tourner au drame lorsque le véhicule révolutionnaire va être dérobé... et son célèbre pilote, kidnappé ! Seule note positive dans ce paysage bien sombre : Steve Warson qui renoue avec son père et fait la rencontre d'une très séduisante pilote de drag...

Par Denis Lapière, Bourgne, Eillam
Chez Graton éditeur

|

Auteur

Denis Lapière, Bourgne, Eillam

Editeur

Graton éditeur

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Remparts par Denis Lapière, Bourgne, Eillam

Commenter ce livre

 

Remparts

Denis Lapière, Bourgne, Eillam

Paru le 26/09/2025

56 pages

Graton éditeur

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782390602194
9782390602194
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.