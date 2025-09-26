Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

365 lieux d'exception en France

A préciser, Michelin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
365 jours pour voyager et découvrir des lieux d'exception en France ! Un calendrier non millésimé réalisé en partenariat avec Michelin avec une sélection des plus beaux lieux du Guide Vert ! Chaque jour, une magnifique photo pour chaque lieu et un extrait des guides Michelin pour en découvrir davantage sur la destination Découvrez de superbes lieux en France et dans les DOM-TOM : Mont Saint-Michel, Château de Chenonceau, Cirque de Mafate, Lac du Bourget et bien d'autres ! Un beau chevalet à spirales dorées et un coffret fourreau pour un bel effet cadeau de fin d'année !

Par A préciser, Michelin
Chez Editions 365

|

Auteur

A préciser, Michelin

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 365 lieux d'exception en France par A préciser, Michelin

Commenter ce livre

 

365 lieux d'exception en France

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

372 pages

Editions 365

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383827535
9782383827535
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.