365 lieux d'exception en France

365 jours pour voyager et découvrir des lieux d'exception en France ! Un calendrier non millésimé réalisé en partenariat avec Michelin avec une sélection des plus beaux lieux du Guide Vert ! Chaque jour, une magnifique photo pour chaque lieu et un extrait des guides Michelin pour en découvrir davantage sur la destination Découvrez de superbes lieux en France et dans les DOM-TOM : Mont Saint-Michel, Château de Chenonceau, Cirque de Mafate, Lac du Bourget et bien d'autres ! Un beau chevalet à spirales dorées et un coffret fourreau pour un bel effet cadeau de fin d'année !