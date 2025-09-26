Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

365 pensées pour les amoureux des chiens

A préciser, Editions 365

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Almaniak pour passer une année pleine de douceur en compagnie de chiens 365 jours en compagnie des chiens avec sur chaque page, une magnifique photo de chien ou de chiot à découvrir et une information pour en apprendre davantage tout au long de l'année ! Découvre des rubriques variées avec les différentes races, conseils et soin du chien, chiens de légende, chiens de stars, chiens dans la culture, chiens dans l'histoire, etc... Calendrier non millésimé sur chevalet une page par jour Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages

Par A préciser, Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

A préciser, Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 365 pensées pour les amoureux des chiens par A préciser, Editions 365

Commenter ce livre

 

365 pensées pour les amoureux des chiens

A préciser, Editions 365

Paru le 26/09/2025

372 pages

Editions 365

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383827511
9782383827511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.