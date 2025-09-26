365 pensées pour les amoureux des chiens

L'Almaniak pour passer une année pleine de douceur en compagnie de chiens 365 jours en compagnie des chiens avec sur chaque page, une magnifique photo de chien ou de chiot à découvrir et une information pour en apprendre davantage tout au long de l'année ! Découvre des rubriques variées avec les différentes races, conseils et soin du chien, chiens de légende, chiens de stars, chiens dans la culture, chiens dans l'histoire, etc... Calendrier non millésimé sur chevalet une page par jour Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages