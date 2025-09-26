Inscription
#Essais

365 messages pour Papi & Mamie

A préciser, Editions 365

ActuaLitté
365 messages de douceur pour ravir tous les grands-parents ! Chaque jour, découvrez de belles citations, proverbes, anecdotes ou paroles d'enfant qui célèbrent les papis et les mamies. De Khalil Gibran, Victor Hugo ou Saint-Exupéry, en passant par les voix d'enfants anonymes plein d'innocence, vous découvrirez un condensé d'amour, de sagesse et de tendresse. Une belle idée cadeau qui ravira tous les grands-parents ! Le petit plus : ajout de doré sur la couverture pour un effet cadeau parfait ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages

Par A préciser, Editions 365
Chez Editions 365

Auteur

A préciser, Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

365 messages pour Papi & Mamie

A préciser, Editions 365

Paru le 26/09/2025

372 pages

Editions 365

14,99 €

9782383827498
