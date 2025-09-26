365 lieux d'exception

Partez à la découverte des plus beaux endroits du monde ! Grâce à cet Almaniak, passez une année sous le signe du voyage... Chaque jour, laissez-vous inspirer par un lieu exceptionnel qui fait la richesse de notre planète. Des très belles gorges du Verdon en France, en passant par le sublime lac d'Emeraude en Nouvelle-Zélande, l'iconique statue de la Liberté à New-York, ou encore les étonnantes grottes de marbre au Chili, le monde n'aura plus aucun secret pour vous ! Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet, de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages