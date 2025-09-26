365 pensées pour les amoureux des chevaux

365 citations avec de superbes photos de vos chevaux préférés ! Chaque jour, des anecdotes, des informations passionnantes ou des citations célèbres illustrées par de superbes photographies vous sont dévoilées. De Pégase, le cheval ailé, à Quixote, le seul cheval vivant à effectuer un galop arrière, découvrez les légendes de l'histoire équestre. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages