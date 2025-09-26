Principes toltèques

365 principes de vie pour trouver son moi intérieur ! Pour découvrir jour après jour comment appliquer au quotidien les Accords Toltèques, des principes de vie fondés sur une perception nouvelle de la réalité, dans le but de trouver la paix intérieure. "N'en faites pas une affaire personnelle", "Soyez sceptique, mais apprenez à écouter", "Ne faites pas de suppositions", "Faites toujours de votre mieux"... sont autant de situations que vous apprendrez à gérer tout en vous imprégnant jour après jour de la philosophie toltèque. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages