Mon grand livre de l'Histoire de France

Jérôme Maufras

ActuaLitté
Un beau livre documentaire illustré pour tout connaître de l'Histoire, de la Préhistoire au XXe siècle. Organisé à travers plusieurs grandes époques comme la Préhistoire et Antiquité, Moyen-Age, époque moderne, époque contemporaine, votre enfant deviendra incollable sur les grands évènements historiques. Les belles illustrations et les frises chronologiques lui permettront d'apprendre tout en s'amusant. Une belle manière de rendre l'Histoire vivante. Réalisé par Jérôme Maufras, professeur d'histoire et auteur de nombreux livres sur l'Histoire de France

Par Jérôme Maufras
Chez Editions 365

|

Auteur

Jérôme Maufras

Editeur

Editions 365

Genre

Généralités

Mon grand livre de l'Histoire de France

Jérôme Maufras

Paru le 26/09/2025

208 pages

Editions 365

21,95 €

9782383826576
