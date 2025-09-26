Mon grand livre de l'Histoire de France

Un beau livre documentaire illustré pour tout connaître de l'Histoire, de la Préhistoire au XXe siècle. Organisé à travers plusieurs grandes époques comme la Préhistoire et Antiquité, Moyen-Age, époque moderne, époque contemporaine, votre enfant deviendra incollable sur les grands évènements historiques. Les belles illustrations et les frises chronologiques lui permettront d'apprendre tout en s'amusant. Une belle manière de rendre l'Histoire vivante. Réalisé par Jérôme Maufras, professeur d'histoire et auteur de nombreux livres sur l'Histoire de France