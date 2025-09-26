Inscription
#Essais

Mon grand livre du monde marin

Thomas Martinetti

ActuaLitté
Quels sont les grands navigateurs ? Combien de rangée de dents a le requin ? Qu'est-ce que la tectonique des plaques ? Un grand livre documentaire illustré qui répondra à toutes les questions sur le monde marin des petits curieux. A travers une grande partie introductive, votre enfant découvrira l'océanographie, les grands navigateurs, la tectonique des plaques, etc. Il deviendra incollable sur les animaux marins grâce aux nombreuses fiches avec plus de 120 animaux abordés. Enfin une partie de sensibilisation sur la pollution des océans et la protection des écosystèmes lui montrera l'importance de préserver notre planète. Réalisé par Thomas Martinetti, spécialiste de la mer et des océans

Par Thomas Martinetti
Chez Editions 365

|

Auteur

Thomas Martinetti

Editeur

Editions 365

Genre

Animaux de la mer

Paru le 26/09/2025

208 pages

© Notice établie par ORB
