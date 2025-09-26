Mon grand livre du monde marin

Quels sont les grands navigateurs ? Combien de rangée de dents a le requin ? Qu'est-ce que la tectonique des plaques ? Un grand livre documentaire illustré qui répondra à toutes les questions sur le monde marin des petits curieux. A travers une grande partie introductive, votre enfant découvrira l'océanographie, les grands navigateurs, la tectonique des plaques, etc. Il deviendra incollable sur les animaux marins grâce aux nombreuses fiches avec plus de 120 animaux abordés. Enfin une partie de sensibilisation sur la pollution des océans et la protection des écosystèmes lui montrera l'importance de préserver notre planète. Réalisé par Thomas Martinetti, spécialiste de la mer et des océans