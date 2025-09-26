Primal Gods in Ancient Times Tome 7

En no Ozuno, Miyo et Zen sont parvenus à récupérer les Trois Trésors sacrés et à protéger le Prince héritier. Leur quête les envoie désormais à Ômi, à la poursuite du maître d'Ozuno. C'est alors que le puissant kami Susanoo leur est envoyé par les dieux pour les assister. Il se révèle très vite être le plus ambivalent des compagnons ? : est-il vraiment une aide du ciel ou un émissaire de la violence ?? Nos héros vont devoir apprendre à maîtriser ses débordements par tous les moyens s'ils veulent pouvoir se fier à lui.