L'Ogre et le Bouclier

"Le mythe devient réalité. La Table ronde est sur le point de naître". Ana n'est plus la petite voleuse d'antan. Désormais, elle est l'apprentie de Merlin. Le célèbre enchanteur l'a plongée dans un long sommeil. A son réveil, la jeune fille découvre qu'Arthur est en âge de réclamer la couronne d'Angleterre. Mais pour cela, il doit s'en montrer digne et retirer Excalibur de son rocher. Or de nombreux chevaliers convoitent l'épée magique. D'autres obstacles et périls vont parsemer sa route. Afin de l'assister dans sa quête, Ana aide Arthur à rassembler autour de lui de valeureux compagnons. Des garçons fougueux qui ont pour nom Lancelot ou Gauvain, promis eux aussi à un destin d'exception. Sous l'oeil de Merlin, le fils d'Uther Pendragon devra vaincre ses ennemis et se faire le bouclier de son peuple.