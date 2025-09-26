Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'Ogre et le Bouclier

Fabien Clavel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le mythe devient réalité. La Table ronde est sur le point de naître". Ana n'est plus la petite voleuse d'antan. Désormais, elle est l'apprentie de Merlin. Le célèbre enchanteur l'a plongée dans un long sommeil. A son réveil, la jeune fille découvre qu'Arthur est en âge de réclamer la couronne d'Angleterre. Mais pour cela, il doit s'en montrer digne et retirer Excalibur de son rocher. Or de nombreux chevaliers convoitent l'épée magique. D'autres obstacles et périls vont parsemer sa route. Afin de l'assister dans sa quête, Ana aide Arthur à rassembler autour de lui de valeureux compagnons. Des garçons fougueux qui ont pour nom Lancelot ou Gauvain, promis eux aussi à un destin d'exception. Sous l'oeil de Merlin, le fils d'Uther Pendragon devra vaincre ses ennemis et se faire le bouclier de son peuple.

Par Fabien Clavel
Chez Fleurus

|

Auteur

Fabien Clavel

Editeur

Fleurus

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Ogre et le Bouclier par Fabien Clavel

Commenter ce livre

 

L'Ogre et le Bouclier

Fabien Clavel

Paru le 26/09/2025

360 pages

Fleurus

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215198574
9782215198574
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.