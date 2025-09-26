Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Fogo, volcan et caldeira ; Boa Vista, Praia de Santa Mónica ; São Vicente, Mindelo... - Les coups de coeur : Collectionner les couleurs et les odeurs en parcourant le marché d'Assomada ; Se retirer à Brava, la plus solitaire des îles de l'archipel ; Pédaler au rythme local sur Maio... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : Le Cap-Vert en 1 semaine ; Le Cap-Vert en 2 semaines. Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition.