Théories féministes

Camille Froidevaux-Metterie

Des pionnières médiévales de la liberté de penser aux militantes des droits civils et politiques du XIXe siècle, des revendications pour la libération des corps des femmes dans les années 1970 aux propositions intersectionnelles et LGBTQI+ qui élargissent le projet émancipateur ces dernières décennies, le féminisme se caractérise par un foisonnement de théories mises au service d'un projet commun : renverser l'ordre patriarcal du monde. Aux côtés d'une histoire des luttes et d'une sociologie des mouvements bien documentées, Théories féministes éclaire de façon inédite le versant des idées qui les ont fondés et portés. Les 130 articles du volume dessinent ainsi l'immense constellation des concepts, des auteur·ices et des oeuvres qui, des origines jusqu'à nos jours, en allant même un peu vers demain, nous permettent de porter haut le programme féministe dans un contexte politique de remises en cause des droits conquis et d'offensives réactionnaires. Dirigé par Camille Froidevaux-Metterie, le livre réunit une centaine de chercheur·euses, excellent·es spécialistes de leurs sujets, qui écrivent à partir de tous les espaces francophones. Passionnants et accessibles, leurs textes sont destinés à toutes les personnes qui souhaitent mieux connaître les fondements et les ressorts du féminisme. Camille Froidevaux-Metterie est philosophe et professeure de science politique. Ses recherches portent sur des thématiques liées au corps des femmes dans une perspective phénoménologique. Elle est l'autrice de La révolution du féminin (Gallimard 2015), Seins. En quête d'une libération (Anamosa 2020), Un corps à soi (Seuil 2021) et Un si gros ventre. Exp ériences vécues du corps enceint (Stock 2023).

Par Camille Froidevaux-Metterie
Chez Seuil

|

Auteur

Camille Froidevaux-Metterie

Editeur

Seuil

Genre

sociologie du genre

Théories féministes

Camille Froidevaux-Metterie

Paru le 26/09/2025

761 pages

Seuil

27,00 €

