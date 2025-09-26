Inscription
#Essais

La coalition climat

Pierre Charbonnier

En dépit du consensus scientifique sur l'urgence à agir, de l'activisme associatif et de la mobilisation internationale, les politiques climatiques tardent dangereusement à se mettre en place. La société paraît même plus divisée que jamais et la cause du climat ne rassemble pas. Dans cet essai, le philosophe Pierre Charbonnier explore les conditions dans lesquelles pourrait se former une coalition majoritaire pour le climat. Plutôt que d'en rester à des débats généraux sur les principes, l'auteur propose de partir des acteurs concrets, de leurs intérêts et de leurs contradictions pour surmonter les blocages économiques et sociaux auxquels nous faisons face. Cette réflexion de théorie et de sociologie politique propose ainsi un cadre renouvelé d'intelligibilité et un guide d'action pratique pour nous aider à traverser la mutation historique dans laquelle nous sommes engagés. Elle est suivie de quatre textes de "Rebonds et explorations" qui en discutent les implications pour l'action publique, la justice sociale et le militantisme écologique.

Par Pierre Charbonnier
Chez Seuil

|

Auteur

Pierre Charbonnier

Editeur

Seuil

Genre

Essais généraux

La coalition climat

Pierre Charbonnier

Paru le 26/09/2025

208 pages

Seuil

20,50 €

9782021534498
