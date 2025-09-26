Inscription
The Courting of Bristol Keats Tome 1

Anath Riveline, Mary E. Pearson

ActuaLitté
Elle cherchait des réponses. Il lui a proposé un marché. Mais certains pactes lient plus que des mots. Depuis la mort de ses parents, Bristol tente de s'en sortir avec ses soeurs. Jusqu'au jour où une mystérieuse lettre fait voler leur vie en éclats. Pour sauver son père, Bristol devra plonger dans le royaume d'Elphame et faire alliance avec Tyghan, un roi fae aussi dangereux et déterminé qu'irrésistible. Elle a besoin de lui pour retrouver son père. Il a besoin d'elle pour sauver son royaume. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Tyghan est mêlé à la disparition de ses parents. Et lui aussi recherche ce père... à tout prix. Aucun ne veut céder. Aucun ne peut renoncer. Mais les liens d'Elphame ne peuvent se défaire si aisément.

Par Anath Riveline, Mary E. Pearson
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Anath Riveline, Mary E. Pearson

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

The Courting of Bristol Keats Tome 1

Mary E. Pearson trad. Anath Riveline

Paru le 26/09/2025

672 pages

Editions de la Martinière

24,50 €

9791040121077
