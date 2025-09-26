Inscription
#Comics

La guerre

Garth Ennis, Becky Cloonan

New York. Huit amis réunis autour d'un verre échangent vivement sur l'actualité, les décisions prises par les puissants de ce monde et les rumeurs plus ou moins complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Chacun y va de ses spéculations, les plus optimistes comme les plus alarmistes, sans se douter que le danger n'est désormais plus une crainte abstraite, mais bien un danger imminent venu frapper sur leur sol. L'apocalypse, c'est pour maintenant.

Par Garth Ennis, Becky Cloonan
Urban Comics Editions

Auteur

Garth Ennis, Becky Cloonan

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

La guerre

Garth Ennis, Becky Cloonan

Paru le 26/09/2025

104 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

9791026827689
