Wonder Woman/Harley Quinn

Sylvain Runberg, Miki Montllo

La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?

Par Sylvain Runberg, Miki Montllo
Chez Urban Comics Editions

Auteur

Sylvain Runberg, Miki Montllo

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Wonder Woman/Harley Quinn

Sylvain Runberg, Miki Montllo

Paru le 26/09/2025

128 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

9791026822813
