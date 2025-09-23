Wonder Woman/Harley Quinn

La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?