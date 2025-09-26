Inscription
#Beaux livres

Mes créations Cricut Noël magique

Léa Louvet

ActuaLitté
Votre machine de découpe Cricut Maker sera votre meilleure alliée dans tous vos projets créatifs. Vous rêvez de concevoir votre propre décoration de Noël ? Grâce à la Cricut Maker, réaliser ses décorations de sapin, sa déco de table, ses plus belles cartes de voeux et toute la papeterie pour personnaliser ses paquets cadeaux, est un véritable jeu d'enfant ! Choisissez parmi 3 univers, un Noël traditionnel, un Noël nature ou un Noël astral et laissez-vous guider à travers nos instructions pas à pas.

Par Léa Louvet
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Léa Louvet

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Techniques artistiques

Commenter ce livre

 

Mes créations Cricut Noël magique

Léa Louvet

Paru le 26/09/2025

208 pages

Les Editions de Saxe

25,00 €

ActuaLitté
9782756542256
