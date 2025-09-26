Aux confins du monde sauvage

En 1874, May Dodd et ses compagnes, toutes internées de force dans des institutions, acceptent un marché insensé : être échangées contre chevaux et bisons pour devenir les épouses de guerriers cheyennes. Officiellement, il s'agit de favoriser l'intégration des peuples autochtones à la société américaine. En réalité, c'est un saut dans l'inconnu, un arrachement, un exil aux confins du monde qu'elles connaissent. Sous la conduite du charismatique capitaine John Bourke, May et ses compagnes s'engagent dans un périple de dix jours à travers les vastes plaines, en route vers le camp Robinson. Un voyage où l'attente se confond avec l'angoisse, où les rêves de liberté, d'amour ou de rédemption se heurtent à la rudesse du réel. Sur ce chemin semé d'épreuves, naît une sororité de fortune, faite de blessures, d'espoirs et de secrets. Fascinées autant qu'effrayées, ces femmes vont devoir affronter l'altérité dans ce qu'elle a de plus brut, de plus profondément humain. Et lorsqu'elles atteignent enfin Camp Robinson, elles découvrent que leurs illusions sont mortes en route : pas de confort, pas de répit, seulement le début d'une autre vie.