DETENDEZ-VOUS AU PETIT COIN AVEC LE GRAND ALMANIAK DES WC 2021 ! Chaque jour, tout au long de l'année 2021, boostez vos petites cellules grises avec des quiz ludiques de culture générale, des infos insolites et inutiles mais ô combien divertissantes, faites travailler vos zygomatiques grâce à des blagues et des perles, et résolvez les nombreux jeux de lettres (anagrammes, mots en croix...), de chiffres (carrés magiques, sudokus...) ou visuels. Finalement, la pièce la plus agréable de la maison n'est pas forcément la plus grande...