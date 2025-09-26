Inscription
#Essais

Le grand almaniak des WC

Pascal Naud, Pierre Lempereur

DETENDEZ-VOUS AU PETIT COIN AVEC LE GRAND ALMANIAK DES WC 2021 ! Chaque jour, tout au long de l'année 2021, boostez vos petites cellules grises avec des quiz ludiques de culture générale, des infos insolites et inutiles mais ô combien divertissantes, faites travailler vos zygomatiques grâce à des blagues et des perles, et résolvez les nombreux jeux de lettres (anagrammes, mots en croix...), de chiffres (carrés magiques, sudokus...) ou visuels. Finalement, la pièce la plus agréable de la maison n'est pas forcément la plus grande...

Par Pascal Naud, Pierre Lempereur
Chez Editions 365

|

Auteur

Pascal Naud, Pierre Lempereur

Editeur

Editions 365

Genre

Jeux

Paru le 26/09/2025

448 pages

Editions 365

15,95 €

