Mémopad Calendrier hebdomadaire Family Zen aimanté

Un format optimisé pour une organisation simple et efficace, directement sur le réfrigérateur. - Un planning hebdomadaire sur 12 mois (janvier à décembre 2026) avec de grandes cases pour tout noter - Un bloc hebdo avec pages détachables pour un usage pratique - Des listes de courses détachables, un stylo aimanté et deux bandes aimantées ultra-solides pour une fixation parfaite - Au dos de chaque page, des conseils et activités zen pour un quotidien plus serein - Un format repensé pour un gain de place, avec les blocs de listes placés en dessous et un bloc de post-it en plus Une organisation optimisée et accessible en un coup d'oeil, pour un quotidien sans stress !