Bungô Stray Dogs Tome 26

L'agence des Détectives armés est une organisation spéciale regroupant des enquêteurs dotés de capacités surnaturelles. Ils n'interviennent que sur les affaires que la police ne parvient pas à résoudre. Durant leurs investigations, ils se retrouvent souvent confrontés à la Mafia portuaire, qui réunit, elle aussi, des membres extraordinaires. Alors qu'un puissant groupe américain menace de détruire la ville, c'est précisément à leur pire ennemi qu'ils envisagent de faire appel... Chaque personnage redonne vie à des écrivains célèbres (Agatha Christie, Edgar Allan Poe) qui ont troqué leur plume contre des capacités surnaturelles ! Un thriller d'action aux nombreuses références historiques ! Un savant cocktail entre action, surnaturel et humour ! Un trait époustouflant de beauté et des personnages au charisme fou ! 30 000 ventes GFK, la série qui gagne encore en popularité avec le temps !