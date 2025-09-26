Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Bungô Stray Dogs Tome 26

Kafka Asagiri, 35 Harukawa, Harukawa 35, Nicolas Pujol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'agence des Détectives armés est une organisation spéciale regroupant des enquêteurs dotés de capacités surnaturelles. Ils n'interviennent que sur les affaires que la police ne parvient pas à résoudre. Durant leurs investigations, ils se retrouvent souvent confrontés à la Mafia portuaire, qui réunit, elle aussi, des membres extraordinaires. Alors qu'un puissant groupe américain menace de détruire la ville, c'est précisément à leur pire ennemi qu'ils envisagent de faire appel... Chaque personnage redonne vie à des écrivains célèbres (Agatha Christie, Edgar Allan Poe) qui ont troqué leur plume contre des capacités surnaturelles ! Un thriller d'action aux nombreuses références historiques ! Un savant cocktail entre action, surnaturel et humour ! Un trait époustouflant de beauté et des personnages au charisme fou ! 30 000 ventes GFK, la série qui gagne encore en popularité avec le temps !

Par Kafka Asagiri, 35 Harukawa, Harukawa 35, Nicolas Pujol
Chez Ototo

|

Auteur

Kafka Asagiri, 35 Harukawa, Harukawa 35, Nicolas Pujol

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bungô Stray Dogs Tome 26 par Kafka Asagiri, 35 Harukawa, Harukawa 35, Nicolas Pujol

Commenter ce livre

 

Bungô Stray Dogs Tome 26

Kafka Asagiri, Harukawa 35 trad. Nicolas Pujol

Paru le 26/09/2025

180 pages

Ototo

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377176748
9782377176748
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.