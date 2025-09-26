Tous les soirs, le populaire et joyeux Mahiru stream en direct. Personne ne sait qu'en réalité, celui qui se cache derrière ce Vtuber est tout l'inverse de son avatar... Mayo est timide, solitaire et souvent morose. Et à mesure que l'écart entre la fiction et la réalité grandit, son état empire. Il est sûr que même son manager Ogino, la seule personne à passer le voir, se méprend sur son compte. Mayo est persuadé de ne pas mériter ses louanges... Alors Ogino décide de changer de technique. Peut-être est-il sensible à autre chose ? Le chemin vers soi passe souvent par les autres ! Que vaut l'attention de milliers de fans face au contact de l'homme qu'on aime ? UN VTUBER DEPRESSIF X UN MANAGER ATTENTIF !