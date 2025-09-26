Cure Blood

Tadayuki est un jeune docteur ordinaire. Jusqu'au jour où son corps change sans explication : il est pris d'une étrange soif de sang, et le temps semble soudain ne plus avoir de prise sur lui. Il en vient même à attaquer son collègue ! Il tente ensuite de disparaître de sa vie, mais celui-ci le rattrape et lui propose son aide. Il promet de l'aider à comprendre son changement de condition, et même de le nourrir de son sang. A ce moment-là, ils ignorent tous deux que c'est le début d'une relation qui durera des décennies... Une histoire déchirante sur une relation unique ! Le mythe du vampire exploré à l'echelle d'une vie. ETRE UN VAMPIRE NOUS CONDAMNE -T- IL A LA SOLITUDE ?