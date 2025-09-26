Inscription
New York

A préciser, Michelin

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Central Park, Empire State Building, SoHo... - Les coups de coeur : Prendre un verre dans un rooftop bar ; Assister à une messe gospel à Harlem ; Voir le soleil se coucher au bout de la 42nd Street... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : New York en 3 jours Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utilisez en complément notre Carte National USA n°761, notre Carte Régional Northeastern USA n°583 et notre Guide Vert New York .

A préciser, Michelin

Michelin

USA - New York

New York

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

176 pages

Michelin

10,95 €

9782067270091
